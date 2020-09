Zlínské kino nebude jen Velké, ale i otevřené a multifunkční. Radní schválili jeho novou podobu

Do soutěže se přihlásily tři desítky kanceláří z různých zemí, z nich bylo loni na podzim do finále vybráno šest týmů, a to z Česka, Francie, Slovenska a Maďarska. Město poprvé dělalo soutěž formou takzvaného soutěžního dialogu, kdy mohlo do podob návrhů zasahovat a návrhy připomínkovat.

„Pomohlo nám to srovnat si zadání celé rekonstrukce Velkého kina,“ uvedl primátor Jiří Korec. Podle něj bylo na začátku jasné, že v objektu má zůstat kino, ale provoz by měl být co nejvíce ekonomicky soběstačný. „Prioritní bylo celoroční fungování kina, a aby prostory byly důstojné,“ uvedl Korec. Objekt tradičně využíval také zlínský filmový festival pro děti a mládež. Nyní by se v něm mohly konat koncerty, divadelní představení nebo konference či veletrhy.

Návrh obsahuje také možné úpravy okolí a náměstí Práce, v místě nynějšího parkoviště, kam směřuje navrhovaná kavárna, by mohla být volná plocha. Vítěz soutěže zhotoví projekt, což by mělo trvat minimálně rok, poté se bude vybírat zhotovitel, práce by tak mohly začít nejdříve za dva roky, stavba by měla trvat přes rok.