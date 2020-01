Těžba u Moravského Písku se přiblížila. Krajský úřad se bojí znečištění pitné vody pro 100 tisíc lidí

S těžbou štěrkopísku u nedalekého zdroje pitné vody nesouhlasí kromě kraje i obce, které podaly odvolání. Pokud by se neodvolaly, mohla by už firma České štěrkopískovny o samotnou těžbu zažádat.

Kraj i obce jsou připraveny jít k soudu

Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex je na pomezí Moravského Písku na Hodonínsku v Jihomoravském kraji a Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Zásobuje přes 100 tisíc lidí z Hodonínska i dalších okresů. Je to pátý největší zdroj v republice. Obavy o jeho možné nevratné poškození vyjádřili v minulosti i jihomoravští hygienici.

Podle mluvčího báňského úřadu Bohuslava Machka ministerstvo na svém kladném postoji k těžbě trvá. Pokud by úřad nakonec těžbu povolil, navrhl by náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal (ČSSD) radním, aby se bránili všemi prostředky. To by znamenalo dostat kauzu před soud.

O soudu už mluvili i zástupci obcí, jako například Moravský Písek, Uherský Ostroh, ale i Ratíškovice a další, jejichž obyvatel by se těžba a případné znečištění vodního zdroje mohly dotknout.