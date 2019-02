Vyměnit občanky a razítka. Valašské Příkazy a Študlov mění okres

Valašské Příkazy i Študlov jsou dnes součástí okresu Vsetín. Valašské Klobouky, jejich obec s rozšířenou působností, přitom spadá do sousedního okresu Zlín. Kvůli plánovanému sjednocení územního členění Česka se ale zástupci obou vsí museli rozhodnout, k jaké obci s rozšířenou působností, a tedy i okresu, budou patřit. Do Vsetína to přitom mají obyvatelé zhruba o 20 kilometrů dál než do Valašských Klobouk, volba proto nebyla příliš složitá.

„Je tam matrika, úřad práce, katastrální úřad, finanční úřad, VZP. Cokoli naši občané potřebují, vyřídí to tam, takže není potřeba jezdit do Vsetína, kam je to přes 20 kilometrů,“ popsala starostka Valašských Příkaz Oldřiška Vaňková.

Jediné, co se podle ní přechodem z okresu Vsetín do okresu Zlín pro obyvatele obce změní, je popiska v občanském průkazu. „Všechno ostatní zůstane stejné. Původní okresy už stejně nemají takovou váhu, jako tomu bylo dříve,“ uvedla Vaňková.