Většině firem v kraji se letos dařilo. Dalšímu růstu ale brání nedostatek zaměstnanců

Zbrojovka z Uherského Brodu uspěla nejen za oceánem na největším globálním trhu, ale také v Evropě. Třeba v Maďarsku přezbrojí moravská firma během 10 let armádu, policii i justiční stráž. „Největší hvězda je pistole P-10, jenom v letošním roce jsme jich prodali 60 tisíc kusů, do Spojených států 45 tisíc,“ řekl viceprezident České zbrojovky Uherský Brod (ČZUB) Radek Hauerland.

S celkovým počtem 380 tisíc prodaných zbraní dosáhla zbrojovka nejlepšího výsledku v historii. Poznali to i zaměstnanci, firma jim během roku dvakrát zvedla plat a ještě vyplatila vánoční odměnu. Příští rok by mohlo být ještě líp, pokud by zbrojovka uspěla v tendru na pistole pro americkou Pohraniční stráž.