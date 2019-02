Kvůli rozkrádání sbírek půjde exředitelka litoměřického muzea před soud. Hrozí jí 8 let vězení

Policie se případem zabývala od roku 2014 a vyšetřování se velklo i kvůli rozsáhlosti spisu, který čítá na osm tisíc stran. Kriminalisté totiž museli zadat množství znaleckých posudků kvůli ocenění ztracených předmětů, a státní zástupce tak Štíbrovou posílá před soud skoro čtyři roky po jejím obvinění v červnu 2015.

„Ve věci chybějících sbírkových předmětů ve sbírce litoměřického muzea podal státní zástupce obžalobu pro zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ sdělil dozorující státní zástupce Josef Zronek. Za to bývalé ředitelce muzea hrozí od dvou do osmi let ve vězení.

Z míšně zbyly tři police

Ke krádežím mohlo docházet dlouhých sedmnáct let a upozornil na ně současný ředitel muzea Tomáš Wiesner, když podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Wiesner totiž po nástupu do funkce v roce 2012 nařídil rozsáhlou inventarizaci sbírek, ze které vyplynulo, že z muzea zmizelo na deset tisíc předmětů. Celková škoda byla podle dřívějšího vyjádření státního zástupce vyčíslena na několik milionů korun, před čtyřmi lety se mluvilo až o osmi milionech korun.

„Liší se ovšem hodnota, kterou uvádějí soudní znalci, ta historická nebo ta, za jakou je možné prodat věc v aukci,“ zdůraznil tehdy ředitel muzea Wiesner.