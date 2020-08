Zdroj pitné vody pro Zábřeh je nejspíš na obzoru. Vodohospodáři testují 130metrový vrt

Kvalita vody z místního zdroje utrpěla tím, že kolem v minulosti nebylo vyhlášeno ochranné pásmo 2. stupně. „Vlivem zemědělské činnosti, která probíhá v těsné blízkosti vrtů, se tak postupně zvyšovaly koncentrace dusičnanů až nad normu, která činí 50 mikrogramů na litr,“ uvedl starosta Zábřeha František John (KDU-ČSL).

Nový vrt se nachází přímo v areálu úpravny vody, to urychlí jeho případné napojení do sítě. Zatím se voda odvádí do nedalekého potoka. Vodohospodáři teď testují její složení na přítomnost dusičnanů, pesticidů a dalších látek.