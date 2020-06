V centru Ostravy má vyrůst mrakodrap. Mohl by být nejvyšší v Česku

Šedesát pater a 238 metrů má být vysoký mrakodrap Ostrava Tower mezi Frýdlantskými mosty a Novou Karolinou na pozemku zvaném Slza. Investorem je místní společnost RT Torax. „Toto je projekt, který věří v příští budoucnost Ostravy, nové moderní město, které zvládne všechny současné problémy, které se bude dynamicky rozvíjet,“ prohlásil zástupce RT Torax Jindřich Marek.

„Nabídková cena, se kterou firma přišla, je 61,7 milionu korun včetně DPH za pozemek. V podstatě přichází s investicí ve výši miliard, což považuji za mnohem důležitější pro město Ostrava jako takové,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová (ANO).

Na projektu budov pracuje místní architektonická kancelář. „Budova by měla být složená ze dvou objektů, jeden by měl být převážně rezidenční, druhý by měl být kombinací hotelu a administrativní budovy. Administrativní část je přibližně jedna čtvrtina celkového objemu,“ popsal architekt Ondřej Chybík z Ateliéru Chybík+Kristof. Součástí budov mají být i čtyři patra podzemních garáží pro zhruba 700 aut.