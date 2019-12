Pryč s lidovou tvořivostí. Ostrava chce omezit reklamní smog v ulicích

Ostrava dá podnikatelům na změny peníze

Živnostníci budou mít na výměnu rok. Běžného podnikatele s provozovnou podle Bajgarové vyjde na částku od pěti do 30 tisíc korun. S náklady chce pomoci ale samotné město, pro žadatele vypíše balík peněž, ze kterého může zaplatit grafika, výrobu a instalaci nové reklamy. Pokud ovšem bude splňovat zásady příručky.

„Máme oba typy reakcí. Negativní jsou spíš úděsem z toho, že člověk, který v minulosti do reklamy investoval, ji bude muset změnit a zamyslet se nad ní trochu koncepčněji,“ přiblížil Sasín. A koncepčněji by měly postupovat i městské firmy. V budoucnu by tak mohla z náměstí zmizet třeba reklama Ostravských komunikací na veřejném osvětlení.