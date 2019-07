Na Žďársku posekali s rákosinami i hnízda vzácných ptáků. Zahynula zřejmě i mláďata motáka pochopa

Ptáci přišli vysečením nejen o vejce či mláďata, ale také o hnízda a úkryty. Právě obnovu biotopu by si Kodet přál. „Jako trest by neměla přijít pokuta, ale nápravná opatření, aby lokalita mohla být v původním stavu jako předtím.“

Rybníky u Rudolce jsou od roku 2015 přírodní památkou. A informace o ochraně lokality je na tabuli přímo na hrázi rybníka. Vedle toho je také snadno dostupná i na katastru nemovitostí, na krajském úřadu nebo u ochránců přírody.

„Pokud to nevím, nedělám zatím nic a dojdu se zeptat, jestli to mohu provést. To by mělo být součástí rybníkářské rutiny,“ doporučuje vedoucí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Miroslav Hátle. V jeho revíru nesmějí rybáři provádět žádné zásahy na porostech od poloviny února až do 10. srpna a ve zbývajícím období jen s povolením úřadů.

Rybníkářství Pohořelice se zaměřuje především na produkci kaprů. Hospodaří na rybnících o rozloze přes 1400 hektarů. Podle výroční zprávy za rok 2018 zveřejněné ve Sbírce listin mělo rybářství loni zisk přes 13 milionů korun.