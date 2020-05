Dyje se znovu klikatí krajinou. Do odpojených meandrů se vrátila voda

Před dvěma lety ještě ve starém meandru voda stála, od hlavního koryta Dyje proraženého v 70. letech jí odděloval val zeminy. Teď je v místě silnější proud než v hlavním rameni řeky. „Když srovnáme průtoky, tak je zhruba 20 procent v původním korytě a 80 aktuálně v novém rameni,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Přítok do narovnané Dyje reguluje speciální vodní dílo. „Podařilo se nám tu vodu do krajiny vrátit, dneska tady je spousta drobných a velkých vodních ploch. Voda nám potom slouží i k tomu, aby v suchých obdobích vytvořila zásobu,“ popsal projektový manažer David Veselý.

Vlevo rameno Dyje proražené v 70. letech, vpravo voda nově protékající starým meandrem. Ještě nedávno byl na suchu. Dílo Povodí Moravy Dyji vrátilo kilometr jejího původního toku. Opatření má v krajině zadržet vodu. Řeka si vše rychle osvojila, ukazuje biotop usazeného kmene. pic.twitter.com/XQfYyTcqAA — Lucie Kučerová (@Kucerova_CT) May 22, 2020

Řeka si nové možnosti rychle osvojila. Na štěrkovém ostrově se tak například usadil naplavený kmen. Dřív by se takové dřevo odstraňovalo, teď pomáhá řece v jejím přirozeném vývoji. „Je to proces, který neustále pokračuje. Řeka si bude to koryto dovytvářet, přetvářet tak, jak jí to bude vyhovovat samotné,“ řekl Gargulák.

Pracovníci Povodí ale k rozvoji života v řece také přispívají. Díky speciálně umístěným kmenům vytvořili klidnější zákoutí, kde se můžou třít ryby. Přebytek zeminy zase bagry navršily do hromad, které v lužním lese můžou sloužit třeba jako útočiště pro zvěř.

Zásahy ze 70. let ubraly Dyji tři kilometry toku. Teď Povodí Moravy víc než jeden kilometr vrátilo zpět.