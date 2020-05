Na Dyji se vrátí meandry. Obnovená slepá ramena zadrží v krajině vodu

Slepých ramen Dyje je od Břeclavi k soutoku s řekou Moravou pětadvacet. Řeku tu narovnali vodohospodáři asi před půl stoletím, život ze slepých ramen ale dodnes nezmizel. „Dyje projevuje obrovskou snahu vracet se ke svému přirozenému stavu a my vidíme, že jí to krásně jde. Vznikají biotopy. Bylo by dobré, abychom i my přispěli a trošku jí pomohli,“ řekl projektový manažer Povodí Moravy David Veselý.

Původním narovnáním přišla řeka o tři a půl kilometru svého toku. Teď jí vodohospodáři vracejí více než kilometr. „Je to jeden a půl kilometru, o které nám bude voda déle krajinou proudit. Jeden a půl kilometru pojistky proti suchu, kdy bude voda proudit nivou a kde se zdrží,“ vysvětlil Veselý.

Vrátit Dyji do jejích původních meandrů - to je plán moravských a dolnorakouských vodohospodářů. Zatím její tok návratem vody do 3 slepých ramen prodlouží o více než 1km. Důvod - zadržet více vody v krajině. I v narovnaném korytě ale voda zůstane, tvoří totiž státní hranici. pic.twitter.com/kLuVsOEXRd — Martina Čelišová (Tlachová) (@Celisova_CT) August 14, 2018

Voda se vrátí celkem do tří ramen, jednoho na české a dvou na rakouské straně. Za hranicemi už se od začátku srpna pracuje. Ve čtvrtek se k rakouským stavbařům přidají i ti čeští.

Dyje ale neplní jen funkci řeky, tvoří taky státní hranici. Aby z mapy nezmizela, musí vždy více než polovina vody zůstat i v narovnaném korytě. „Bude se to řešit kaskádou objektů, které budou instalovány do koryta řeky Dyje, právě vždy za tím místem, kde se bude řeka vlévat do odstavených ramen,“ přiblížil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vodohospodáři raději počítají s možným zdržením. Úrodnou oblast na jih od Břeclavi totiž lidé obývali už před dlouhými staletími. Pracovníci Povodí terén odkryjí a potom ho zkontrolují archeologové.