Kam nemůže slunce, tam musí lékař. Po prosvětlení lesů na Pálavě se do nich vrátili vzácní motýli

V listopadu lesníci prostor obory Bulhary na Pálavě částečně vykáceli, aby takzvaně prosvětlili les. „Došlo k probrání jednotlivých stromů na míru zhruba 70 procent. Vznikl koridor, můžeme si to představit jako dálnici, která jednotlivá místa propojuje a umožňuje motýlům využívat je pro rozmnožování nebo sběr nektaru,“ popsal vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet z AOPK ČR.

Že se vzácný motýl na místo vrátil, je podle něj výsledkem práce biologů z Akademie věd. „Prosvětlení lesa není opatření, které by pomáhalo pouze jasoňovi dymnivkovému, existuje řada jiných organismů, ať už je to hmyz, rostliny, obratlovci, kteří profitují ze světlých lesů, které v našich zeměpisných šířkách byly po celý novověk pěstovány,“ vyjmenoval Kmet.

„Milovický les byl vždy tradiční, jednou z nejsilnějších lokalit jasoně dymnivkového, býval tady opravdu v tisících kusech. Bohužel změnou lesnického hospodaření to znamená, že lesy jsou tmavší, a jasoni nemají takové podmínky, jako mívali v minulosti, došlo ke snížení počtu,“ uvedl Kmet.

Vědci by se teď chtěli na podobných projektech domluvit s Lesy České republiky, zatím ale není nic jisté. „Vždycky je třeba mít v rovnováze hospodářské, ekologické a rekreační hledisko. Prosvětlit lesy je tedy možné jen v konkrétních lokalitách, kde to má jednoznačný ekologický přínos a zároveň to neovlivní lesnické hospodaření anebo jenom velmi málo,“ uvedla mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Jasoňe dymnivkového letos návštěvníci Pálavy nejspíš neuvidí. Motýli už totiž nakladli vajíčka a rozletí se zase příští rok.