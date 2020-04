Greenpeace mohli kritizovat ČEZ, rozhodl Ústavní soud. Svoboda projevu převýšila autorské právo

Ústavní soud konstatoval, že justice musí už při nařizování předběžného opatření pečlivě zvážit jeho nezbytnost a důvodnost. Zejména to platí v případě, kdy na jedné straně stojí údajný zásah do autorských práv a na druhé straně zájem na informování veřejnosti.

Greenpeace před Vánoci 2018 vedli kampaň kritizující ČEZ za jeho přístup k výrobě elektrické energie a za využívání fosilních paliv. Spolek přetvořil video původně vyrobené pro ČEZ. Zachoval zvukovou stopu a doplnil záběry na poškozené, suché a vykácené lesy, případně na lesní požáry. Video doprovázel text, podle kterého spaliny z uhlí škodí stromům a způsobují změny klimatu.

Podle ČEZu porušili aktivisté autorská práva

ČEZ v únoru 2019 podal žalobu. Požadoval, aby se aktivisté zdrželi dalšího užití díla a uveřejnili omluvu. Šlo prý o zásah do autorských práv. Současně ČEZ podal návrh na nařízení předběžného opatření. Domáhal se toho, aby spolek odstranil video ze svých facebookových stránek a zdržel se jeho užití. Pražské soudy návrhu vyhověly.

Greenpeace v ústavní stížnosti uvedli, že sporná rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná a že představují zásah do práva na svobodu projevu. Podle Ústavního soudu v rozhodnutí skutečně chybělo řádné odůvodnění. Pokud je důsledkem předběžného opatření omezení práva na svobodu projevu, musí soud své úvahy odůvodnit a vysvětlit nezbytnost opatření.

Ústavní soudci také poukázali na principy karikatury a parodie, jejichž smyslem a účelem je zpravidla vyjádření názoru v rámci svobody projevu. „Soudy se však touto otázkou vůbec nezabývaly a bez dalšího –⁠ to je tak, jak bylo popsáno v návrhu na nařízení předběžného opatření –⁠ posoudily užití díla stěžovatelem jako zásah do autorského práva, aniž by při svém rozhodování zvážily dopad nařízení předběžného opatření na svobodu projevu stěžovatele,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Vladimíra Sládečka.