Opatření proti koronaviru zaměstnají Ústavní soud. Zabývá se nejméně deseti stížnostmi

Na soud se obrátila také Městská část Praha 7, stížnost se týká dřívějšího omezení konání zastupitelstev. Podle radnice to byl protiústavní zásah do práva na samosprávu a porušení zákona o obcích. Usnesení vlády z 23. března ukládalo samosprávám pořádat zasedání zastupitelstev prostřednictvím videokonference a jen, je-li to nezbytné v souvislosti s nouzovým stavem nebo k zabránění hrozícím škodám. V pondělí vláda opatření zmírnila.

Liga lidských práv podala za desítku rodičovských párů hromadnou stížnost proti omezení doprovodu u porodů. Plošný zákaz platil do středy. Návrat otců k porodům potvrdil sice ve středu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), přesto liga trvá na projednání.

Od čtvrtka je to oficiální. Tátové můžou opět k porodu. Musí mít roušku, teplotu nižší než 37 stupňů a porod proběhne v samostatném pokoji. Přítomnost třetí osoby byla zakázána od poloviny března. pic.twitter.com/uLoUz6kNNp — CT24zive (@CT24zive) April 16, 2020

Podle stížnosti byl plošný zákaz doprovodu zásahem do práv obou rodičů, navíc jej ministerstvo vydalo bez odborných podkladů. Obecný odkaz na koronavirovou situaci podle stížnosti nestačí. „Slovo koronavirus se pro ministerstvo stalo odůvodněním jakéhokoliv zásahu do lidských práv a svobod bez ohledu na přiměřenost a odůvodněnost,“ uvedla právnička ligy Zuzana Candigliota.

O všech stížnostech na vládní opatření musí rozhodnout plénum, tedy sbor 15 soudců, ve kterém musí návrh získat většinu.