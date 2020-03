Ředitelství silnic a dálnic nesouhlasí se zrušením zakázky na městský okruh v Brně. Podalo rozklad

Firma se totiž do výběrového řízení na zakázku za téměř dvě miliardy korun nepřihlásila. Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala také uvedl, že ŘSD v rozkladu poukazuje na to, že zmíněná společnost mohla být pouze nastrčená a ve skutečnosti za podnětem k ÚOHS stojí jedna z největších slovenských stavebních firem Váhostav.

Co to znamená - @RSD_oficialni teď bude chystat staveniště (kácet stromy). Za asi 60 dní se uvidí, jak o rozkladu @UOHS_CZ rozhodne. Akce se tak může zdržet 60 dní, nebo víc, pokud bude třeba nové zadáv. říz. V každém případě chce @brnomycity a @RSD_oficialni začít stavět letos. https://t.co/Cb3VKxygHu

Než úřad rozhodne

Silničáři zatím pozastavili činnost hodnotící komise a Fiala předpokládá, že rozhodne-li antimonopolní úřad kladně v obvyklé lhůtě 50 až 60 dnů, bude možné plynule navázat uzavřením smlouvy a zahájením stavby. „Abychom neztráceli čas, vyjmuli jsme ze zakázky práce na kácení zeleně, které je potřeba udělat mimo vegetační období. Zadáme zde také archeologický průzkum a stihnout by se to mělo zhruba za dva měsíce,“ řekl Fiala.

V případě, že by ÚOHS rozkladu nevyhověl, bylo by nutné vypsat výběrové řízení znovu a stavba by se poté zdržela o několik měsíců.

S dokončením stavby se dosud počítalo do konce roku 2023. Již na konci letošního roku má být hotová první etapa od křižovatky s Kníničskou po Kamenomlýnský most. Druhá etapa vede od něj do Pisárek. Dosud tam auta jezdí v jednom pruhu v každém směru, nově budou dva pruhy v obou směrech a tramvajová trať bude přeložena částečně do tunelu.