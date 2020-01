Nově objevený kryt pod Znojmem skrývá tajemství. Jeho historii poodhalí i archivy CIA

Ve @znojmocity_cz chtějí zpřístupnit kryt, který od 60. let minulého století sloužil k civilní obraně. Pracovníci Znojemské besedy ho objevili loni v létě. V prosinci nechali vytvořit jeho 3D model. První návštěvníci se tam podívají letos na podzim. pic.twitter.com/N3uOorZ2VZ — Kateřina Beranová (@Beranova_CT) January 29, 2020

Znojemské podzemí je vůbec největší v Evropě. Chodby pod městem se vinou ve čtyřech patrech v délce 27 kilometrů. O přesné podobě krytu do loňského roku neměl představu ani František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, která se o podzemí stará. Na kryt z 60. let narazili pracovníci náhodou, když zjišťovali možnosti vedení optického kabelu.

„Nachází se tu kryt civilní obrany, protichemický kryt,“ řekl Koudela. Podzemní prostor byl na okolí nezávislý, vybavený odvětrávací technikou, vlastním zdrojem elektřiny i zásobárnou vody napojenou na umyvadla a toalety.

Pro koho byly ale prostory určené, stále jasné není. „Zřejmě to mohlo sloužit jako koordinační kryt pro užší skupinu lidí, nebo to byl kryt jenom pro vyvolené, to je taky možné,“ uvedl Koudela. Po informacích se pracovníci pídili u pamětníků i v archivech. „Díky našim průvodcům, kteří jsou velmi profesionální a ještě k tomu nadšení, dokonce odtajníme i zajímavosti z archivu CIA,“ prozradil ředitel.

Prohlídky budou speciální

Nově objevený kryt se nachází pod Masarykovým náměstím a pokračuje i do některých přilehlých ulic. Zatím je přístupný jen z Daunova paláce, který patří soukromému majiteli. Vedení města ho proto plánuje propojit s některou ze stávajících tras znojemského podzemí.

