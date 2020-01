Do sociálních služeb půjde 1,6 miliardy. Krajští zastupitelé se jednomyslně shodli na rozdělení peněz

Pro rozdělení peněz bylo všech 56 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Zastupitelé se sešli na mimořádném jednání. Hejtmanův náměstek Marek Šlapal (ČSSD) to objasnil tím, že je potřeba schválit rozdělení peněz co nejdříve, aby se k poskytovatelům brzy dostaly. Obdržet by je mohli do konce února.

Šlapal zároveň reagoval na kritiku, která se objevila loni, že kraj znevýhodňoval nestátní neziskové organizace. Systém rozdělení podle něj kritizovaly neziskové organizace, které kvůli jeho nastavení přišly o komparativní výhody.

„V letošním roce i přesto, že je kraj dominantním poskytovatelem pobytových služeb a asi 30 procent nákladů jde na úkor kraje, tak si ze státní dotace bereme navíc jen deset milionů a do neziskového sektoru jde navíc 50 milionů,“ uvedl Šlapal. Výtky měla v minulosti Diecézní charita Brno nebo Podané ruce a Armáda spásy.