Brněnské charitě chybí peníze, hrozí omezení jejích služeb

O mentálně postižené se Tereza Hrdinová v brněnském denním stacionáři Effeta stará už deset let. Letos měla dostat přidáno, kvůli nízkému dofinancování z kraje z toho ale sešlo. „Abych vyšla, tak mám další tři práce na dohodu. Není to práce úplně pro každého, měl by k tomu mít určitou výbavu, jak vzdělání, tak osobnostní rysy. Vnímám to tak, že je hodně podhodnocená,“ svěřila se.

Čistá nástupní mzda dělá jen necelých 15 tisíc a roste pomalu. I proto pracovníci často hledají uplatnění v příspěvkových organizacích kraje, kde jsou mzdy tabulkově vyšší. „V tomto roce už jsme měli pět avizovaných odchodů, bylo to tedy i z důvodu finančního. Propad dva a půl milionu, který teď momentálně máme, je pro nás doopravdy velice tíživý a nevíme, jakým způsobem budeme tu situaci dál řešit,“ uvedl vedoucí Effety Karel Weishäupel.

Dennímu stacionáři tak hrozí omezení služeb. U obdobných zařízení na Hodonínsku nebo Břeclavsku dokonce charita uvažuje o zrušení. „Samozřejmě pak podle zákona o sociálních službách by klienty měl převzít kraj nebo obec, čili budou to daleko vyšší náklady, pokud služby uzavřeme,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Pracovníci charity žádají stejné rozdělení peněž jako v jiných krajích

Dofinancování v minulém týdnu kritizovaly i další neziskovky včetně Podaných rukou nebo Armády spásy. Ztráta, se kterou některé služby provozují, se kvůli tomu podle nich ještě výrazně zvýší. Kraj proto vyzvaly, aby peníze rozdělil podle úvazků jako jinde v republice. Ten ale své rozhodnutí už nezmění. Tvrdí, že z ministerstva dostává stejně peněz jako sousední kraje, i když má služeb v síti víc.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí nemůže, s ohledem na platnou legislativu, dofinancovat poskytovatele v krajských sítích. Řešení uvedené situace je tedy možné pouze z úrovně kraje,“ uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýna Křupková.

Systémovou změnu, která by problémy měla vyřešit, chystá resort v rámci novely zákona. Ta ale vejde v platnost nejdřív za dva roky.