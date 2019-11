Centrem Brna mohou projíždět tisíce aut. Chodci v pěší zóně mezi nimi kličkují

Pěší zónou v historickém centru Brna denně projedou stovky aut. Povolení k vjezdu radnice vydala asi sedmi tisícům z nich, a to vyjma dopravního podniku nebo veřejných služeb, které do města zajíždět musejí. Změnu by měl na jaře přinést nový způsob rozdělení centra na víc oblastí.