Rychlé taxíky i nedovolené průjezdy pěší zónou. Olomouc chystá omezení dopravy v centru města

Vjezdu aut mají zabránit výsuvné sloupky

Městská policie řeší neoprávněné vjezdy prakticky denně, týkají se Horního náměstí, ale i dalších míst. Pomoci by mohly fyzické zábrany, přes které by nebylo možné projet. „Systém by mohl automaticky vpouštět podle registrační značky vozidla, která mají povolen vjezd do pěší zóny. Systém by měl být napojen na dispečink městské policie i na vrátnici radnice“ dodal Folta. (Plánované umístění zábran je vyznačeno na mapě níže.)

/*json*/{"map":{"lat":49.593524984162705,"lng":17.253641984616866,"zoom":16,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.59519804635945,"lng":17.247657545604966,"type":"1","description":"Výjezd z ulice Riegrova"},{"lat":49.5948294693509,"lng":17.251852520504258,"type":"1","description":"Ulice Opletalova (příjezd na Horní náměstí)"},{"lat":49.59541362784699,"lng":17.254373796978257,"type":"1","description":"Výjezd z ulice Ztracená"},{"lat":49.595490124274804,"lng":17.25405193189647,"type":"1","description":"Výjezd z ulice Ostružnická"},{"lat":49.592061575648216,"lng":17.25006080488231,"type":"1","description":"Ulice Pavelčákova"},{"lat":49.59067756989278,"lng":17.251487740078232,"type":"1","description":"Ulice Lafayettova"},{"lat":49.59085491955758,"lng":17.25383199075725,"type":"1","description":"Výjezd z ulice Kateřinská od Dolního náměstí"},{"lat":49.591863366177954,"lng":17.25388831714656,"type":"1","description":"Ulice Kapucínská (pouze výjezd)"},{"lat":49.59251623731125,"lng":17.25261292675998,"type":"1","description":"Ulice Panská (pouze výjezd)"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Konkrétní technické řešení zábran však zatím vedení města nezná. „Předpokládám, že alespoň část nových opatření by mohla začít platit během příštího roku,“ řekl náměstek olomouckého primátora Martin Major (ODS).