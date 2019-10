Dobrovolníci v Brně očkovali psy bezdomovců

Milada Váňová se už před několika lety začala zajímat o to, jak se pečuje o psy bezdomovců. Aby jim mohla pomáhat, založila spolek. „Z hygienických důvodů nemají přístup ani do Armády spásy, do noclehárny nebo do azylového domu. Po třech letech této naší činnosti máme jako jediné město v republice vybudovaný systém péče o pejsky bezdomovců,“ popsala Váňová.

Očkováním psů patřících lidem bez domova připomínají lidé z organizace Veterináři bez hranic Světový den boje proti vzteklině. Ten připadá na zítřek, ale už dnes se do akce zapojili v Brně. Pomáhají i studenti. Zájem je tady veliký, přišly desítky lidí s jedním až třemi psy. pic.twitter.com/cndRqB1lRN — Aneta Beránková (@Berankova_CT) September 27, 2019





Kromě očkování mohou nechat lidé bez domova své psy i očipovat. „Vakcinace proti vzteklině je povinná ze zákona, všichni psi v České republice musí být naočkovaní. Pokud je proti vzteklině, tak je revakcinace po jednom roce až po třech letech. Pokud jsou to ostatní infekční choroby, tak se revakcinují po roce,“ uvedla veterinární lékařka Jana Juránková.

Toho využili i majitelé fenky Rosemary Věra Gardošová a její partner. „Je to dobrý, nedostanu pět tisíc pokutu. My na to prostředky nemáme. I policajti říkají, že se ti psi mají líp než my,“ ujišťuje Gardošová. Pes je jí a jejímu partnerovi společníkem na ulici už několik let.

Podle Milady Váňové se díky těmto akcím daří aspoň částečně kontrolovat, v jakém stavu psi jsou. V registru spolku mají už desítky stálých majitelů.