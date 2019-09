Na Moto GP dají peníze město i kraj. Dohromady pošlou 15 milionů korun

Zároveň by při nedoplacení částky hrozilo, že by se v Brně nejel závod mistrovství světa v příštím roce. Spolek již pořádal čtyři ročníky Velké ceny, s Dornou má smlouvu na pět sezon, avšak každý rok se potýká s problémy kolem financování. Dluhy má spolek i vůči menším věřitelům, které se podaří díky schváleným 15 milionům od kraje a Brna splatit.

Dorna si letos naúčtovala zalistovací poplatek ve výši 111 milionů korun. Pořádající spolek kraje a města žádal o dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 65 milionů, dostal však o deset méně. „Nic jiného nám nezbývá než schválit dalších 7,5 milionu, protože pokud by spolek zalistovací poplatek neuhradil, musel by dotaci státu vracet,“ řekl hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Část loňské ztráty uhradilo město a kraj, zbytek pokryly peníze spolku, kde byly například i příjmy za lístky na letošní ročník. Tyto peníze tak chybí spolku letos. Pokud se závod mistrovství světa silničních motocyklů pojede v Brně i v příštím roce, může to nakonec být stejně naposled. Dorna totiž uvažuje o zdvojnásobení poplatku na zhruba 230 milionů korun.

Babiš ve středu v reakci uvedl, že s majitelem licence komunikuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Dodal, že stát zachránil brněnský závod opakovaně a nyní chce dosáhnout toho, aby stát na závod přispíval méně než dosud, nikoli víc. „Budeme chtít, aby české firmy, které mají nějakou souvislost s motocykly, pohonnými hmotami, aby to podpořily,“ uvedl.

Na vládu apelovali ve středu i zastupitelé města Brno, podle jejich představ by se měla stát členem spolku pořádajícího GP. Premiéra Andreje Babiše (ANO) zastupitelstvo vyzvalo, aby jednal se společností Dorna o financování dalších ročníků.

I další motoristickou akci na Moravě, Barum Czech Rally Zlín, podporuje finančně jak kraj, tak město a ministerstvo školství. Závody rychlých aut hospodaří s celkovým rozpočtem do 30 milionů korun, ze kterých hradí i takzvaný promotérský vklad, obdobu zalistovacího poplatku. Město Zlín i ministerstvo školství na akci přispívají po třech milionech, Zlínský kraj na závody posílá dva miliony. Tyto příjmy tak tvoří zhruba třetinu rozpočtu pro rally.

Návštěvnost Moto GP v Brně dosáhla 187 tisíc, u Barum Rally ve Zlíně pak 250 tisíc lidí. Do návštěvnosti se ale počítá každý vstup do areálu, a tak ve skutečnosti na obě akce přijelo méně fanoušků motoristických sportů, u Barum Rally to bylo asi 55 tisíc lidí.