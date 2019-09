Morava přitahuje filmaře. Příběhy usazují do kulis zámků a jeskyní

Mystické kulisy jeskyně a jezírek přilákaly filmaře k Býčí skále u Adamova na Blanensku. Režisér Petr Oukropec na místě natáčí několik scén do rodinného filmu Mazel a tajemství lesa. Do kin by měl jít přibližně za rok.

„Vypráví o chlapci Mazlovi, který proti své vůli musí jet na letní tábor, kde potká spoustu kamarádů. Zažije velké dobrodružství při záchraně toho místa jako takového a podstatné je pro nás i téma mizející vody. Voda je pro nás hlavní královna, nejvyšší bytost v rámci příběhu,“ popsal režisér Petr Oukropec.

V kulisách Brna vzniká filmová romance Marťanské lodě. Snímek je pod vedením režiséra Jana Foukala. V hlavních rolích se představí Eliška Křenková a Martin Kyšperský. Filmaři točili v městských lázních v Zábrdovicích, v paláci Jalta nebo teď v Kabaretu Špaček. Premiéra: jaro 2021 pic.twitter.com/lPPD0HTOAt — Aneta Beránková (@Berankova_CT) September 18, 2019

Jeho tým ale není jediný, koho moravská příroda okouzlila. „Právě jeskyně jsou velkým lákadlem nejenom pro české filmaře, ale i pro zahraniční produkce,“ uvedla Ivana Košuličová z Brno Film Office. Zájem je ze strany filmařů také o další lokality v Jihomoravském kraji.

„V současné chvíli máme v Brně natáčení tří celovečerních hraných filmů, s natáčením je teď poměrně přetlak,“ dodala Košuličová. V samotném centru Brna vzniká například filmová romance pod vedením režiséra Jana Foukala Marťanské lodě, kde se v hlavní roli objeví Martin Kyšperský a Eliška Křenková.

„V Brně natáčím poprvé a poprvé tady trávím tak dlouhý čas. Jsem z něj nadšená. Lokace tady jsou ještě často neobjevené a to je pro tento film skvělé,“ popsala herečka. Na pomyslném vrcholu zájmu zůstávají podle filmové kanceláře jihomoravské zámky, a to jak pro pohádky, tak pro různé televizní série.