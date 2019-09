Z vinohradů do skleniček. Propuklo vinobraní

Hektary vinic, stovky řádků, tisíce hlav a nespočet bobulí. Vinaři sbírají všechno, vynechávají jen nezdravé plody. Nejdůležitější je pro ně čas, kdy se do vinohradů pro úrodu vydávají. Hlavní roli hraje cukernatost, u raných odrůd už je dostatečná, ty nejpozdnější sbírají až do začátku listopadu.

„Kvalita úrody je letos dobrá. Množstevně je to srovnatelné s loňskem, ale loni bylo více sucha, takže by letošní kvalita měla být o to lepší,“ přiblížil vinař Ctirad Králík ze Sedlece. V těchto dnech vinaři hlavně sledují teploměr, špatné počasí by mohlo způsobit praskání bobulí. „Teď bychom potřebovali, aby bylo pěkně, 20 až 25 stupňů,“ řekl Martin Valihrach z vinařství Krumvíř.