Vinaři nabízejí první burčák. Připomeňte si stádia kvašení: od sladkého po mydliňák

Přezdívá se mu moravský posel podzimu. První letošní hrozny v tekuté podobě znamenají první burčák.

Mezi prvními ho tradičně začal chystat vinař Miloslav Machuča. Hrozny naplnil lis se dvěma bubny. „Jdou proti sobě, tím se to zmačkává a zespodu teče šťáva,“ popsal Machuča. Mošt putuje rovnou do sudů, ve kterých musí několik dní kvasit, z nich pak do menších barelů a nakonec do plastových lahví. Naplněné lahve pak vyskládá Machuča na stánek těsně před mostem u Nových Mlýnů.

Někteří vinaři na sklizeň teprve čekají

Někde už vinaři hrozny na burčák sbírají, jinde ještě musejí dozrát. Přestože v Krumvíři roste na vinohradu stejná úroda jako v Úvalech u vinaře Machuči, deset dní ještě zbývá. „Bobule jsou zelené, tvrdkavé, teprve je to počátek zrání. Když si vyberete nějakou zralejší, začíná být sladká, ale obzvlášť na víno to chce ještě čas,“ vysvětlil Martin Valihrach z Vinařství Josef Valihrach.

Ať už kratší nebo delší, rozdílný čas zrání rozdíl v peněženkách nenadělá. Větší dopad má dlouhotrvající sucho. „Ono se zdá, že dešťů bylo dost, ale ten deficit zdaleka nepokryjí. Vinohrad koření hluboko, ale spodní voda už taky začíná chybět,“ uvedl Valihrach. Nedostatek vláhy se na vinohradu projevuje, některé hrozny jsou o něco menší a mohou je napadat nejrůznější choroby.