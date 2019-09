Brněnská radnice má problém s vymahatelností pokut, zaplatí jen každý třetí hříšník

„Ve chvíli, kdy toho člověka máme vevnitř, tak je nejjednodušší volat policii. Ve chvíli, kdy se zvedne a odejde, tak to moc nejde, ale občas se povedou i takové šťastné případy, že si tady třeba nechá batoh a v tom zůstane dopis s adresou, občanka,“ přiblížil číšník Michal Obluk.

Účinnou páku na neplatiče ale úřad nemá. Problémovým situacím se proto snaží zabránit. „Za Obchodním centrem Letmo jsme tento týden museli odstranit dočasně šest laviček, které byly neustále obsazeny osobami, které znečišťovaly veřejný pořádek. Neustále sem musela jezdit policie,“ dodala mluvčí.

Podle radnice by situaci mohla zlepšit změna přestupkového zákona. Konkrétně pak pravidlo třikrát a dost, kdy by se tři přestupky klasifikovaly jako trestný čin. Vrátit by se prý mohl už osvědčený nástroj v podobě možnosti vyhoštění problémové osoby z daných lokalit. Ministerstvo vnitra už předložilo novelu přestupkového zákona, která obsahuje podobná řešení.