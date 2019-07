Parkují špatně. Řidiči v Brně nedodržují bezpečnou vzdálenost

V Kainarově ulici v Žabovřeskách ještě před čtrnácti dny stála obousměrně auta. Teď je ulice poloprázdná a lidé v ní zaparkují jen za cenu pokuty. „Já tady žiju v ulici už od sedmi let, takže už tady jsem přes čtyřicet let a vždycky se tady parkovalo tak, že auta stála na silnici. Změna nastala od sedmnáctého, kdy přijela městská policie a začala rozdávat pokuty za to, že se tady neparkuje podle vyhlášky,“ popsal Pavel Holub.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích musí být při parkování zachovány v obou směrech tři metry, což ale v Kainarově ulici není. Dlouholetou tichou dohodu mezi sousedy prý narušila stížnost dvou obyvatel. Tou se ale přitížilo těm ostatním, třeba Marii Kučerovské. „Těžké je to hlavně s dětmi nebo s nákupem. Když člověk přijede, tak musí najít místo jinde, což se těžko hledá, protože jinde teď parkují všichni,“ popsala.

Parkování v Brně mimo centrum: Jedni si stěžují na špatné #parkování - tj. nedodržení 3 metrů v obou směrech. Jiní se hájí tím, že není, kde jinde parkovat. Třeba v Kainarově ulici prý strážníci léta tolerovali špatné parkování, teď ho pokutují. A místní těžce hledají náhradu. pic.twitter.com/WMzrMywXFB — Kristýna Březovská (@Brezovska_CT) July 29, 2019

„Problém je v tom, že když budete parkovat v okolí, tak stejně tak jako na této ulici budete porušovat vyhlášku,“ dodal Pavel Holub. Desítky lidí proto podepisují petici, aby se z obousměrné silnice stala jednosměrka. Alespoň na jedné straně by se tak mohlo parkovat.

Řidiči chybují i ve vzdálenosti od kolejí

Podobné problémy jsou i jinde v Brně. Na špatné parkování třeba v Krásného ulici si stěžoval jeden z diváků ČT na městskou policii. Z odpovědi se dozvěděl, že strážníci při pokutování postupují individuálně.