Neurolog v čele Masarykovy univerzity. Zeman jmenoval Martina Bareše rektorem

🎓Prezident republiky právě na Pražském hradě jmenoval nového rektora Masarykovy univerzity v Brně, prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. pic.twitter.com/90d2r9vyz6 — Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky (@HradOfficial) July 11, 2019

Zeman Barešovi poblahopřál k jeho jmenování. Podotkl, že všechny české vysoké školy klesají v tabulkách světových univerzit. „Víte, že zastávám názor, že pouze síla výrazné osobnosti v čele jakékoli instituce může tuto situaci změnit. Přeji vám tedy, abyste byl takovou výraznou osobností,“ řekl.

V proslovu také Masarykovu univerzitu označil za vysokou školu, která patří ke špičkovým českým univerzitám. Ocenil, že vytvořila iniciativu na „elitní klub“ pěti kamenných univerzit. „Já to velice vítám, protože to umožňuje odlišit poctivou práci od toho, kdy vysokoškolský diplom je spíše záležitostí peněz než záležitostí znalostí,“ řekl prezident. Byl by rád, kdyby to byla inspirace pro další vysoké školy v Česku.