Palác Jalta se otevřel po devatenácti letech. Funkcionalistický dům prošel nákladnou rekonstrukcí

Budova byla v letech 1928-1929 postavena podle návrhu architekta Josefa J. Polívky. Po dokončení ji koupilo mezinárodní hnutí Křesťanského sdružení mladých žen (YWCA), které v horních patrech původně zamýšlelo zřídit ubytovnu pro ženy a dívky. Od roku 1934 vlastnil budovu stát. Za komunismu v ní sídlila StB i prodejna s luxusním zbožím Tuzex.

Ještě v roce 1989 se v paláci promítaly filmy. Do stejného suterénu jako před třiceti lety zamíří začátkem prázdnin lidé zase. Nově už ne do kina Moderna, ale do kinokabaretu. „Byla by fakt škoda to zničit, zlikvidovat,“ říká dnes majitel Saliba.