Konečně prodáno. Kupce vyšel zchátralý palác Jalta na 101 milionů

Podle jednatele společnosti Richarda Saliby bude Jalta znovu otevřená do dvou let. „Otázkou bude, v jakém stavu je statika,“ uvedl Saliba. Firma se obdobnými opravami zchátralých budov zabývá už delší dobu. Mezi její další projekty patří například palác Padowetz nebo dům U pikové desítky naproti minipivovaru Pegas. Podle Saliby v Jaltě bude vedle obchodů nebo bytů znovu i kino nebo divadlo.

Palác Jalta na Dominikánském náměstí vznikl podle návrhu stavitele Jaroslava Polívky v roce 1929 a patří tak k nejznámějším a nejstarším pasážím v Brně. Bytový dům s obchodní pasáží a suterénním kinem Bio Moderna ve stejném roce zakoupilo mezinárodní hnutí Křesťanského sdružení mladých žen (YWCA), které v horních patrech původně zamýšlelo zřídit ubytovnu pro ženy a dívky. Od roku 1934 byl však již vlastníkem domu Československý stát . Po roce 1989 pasáž přešla do soukromého vlastnictví a často střídala provozovatele, mezi kterými byli i kontroverzní podnikatelé Lubomír Hrstka a Radoslav Hošna . Budova postupně přišla o své využití a začala chátrat. Kolem roku 2000 se pasáž uzavřela úplně. V roce 2006 budovu získalo výměnou za několik nemovitostí město Brno , ale rekonstrukce byla nad jeho možnosti. Od města dům na konci roku 2016 koupil Richard Saliba s Darinou Ryglovou .

Už v červnu společnost složila zálohu 10 milionů a kupní smlouvu schválilo brněnské zastupitelstvo v září. Obsahuje například termín pro podání žádosti o vydání příslušného povolení k rekonstrukci, ale i pokuty při nedodržení termínu pro podání žádosti a při nedodržení termínu dokončení stavebních prací.

Brno se snažilo prodat Jaltu několik let

Vedení města se snažilo Jaltu prodat už několikrát, ale vždy neúspěšně. Několik zájemců se přihlásilo i loni, ale nesložili požadovanou kauci. Město proto letos v květnu rozhodlo, že dá zájemcům poslední šanci ke složení kauce do konce června. Pokud by se tak nestalo, objekt by město přebudovalo na radnici pro městskou část Brno-střed.

Brno získalo Jaltu na přelomu let 2005 a 2006 výměnou za jiné lukrativní pozemky a budovy. Původně ji mělo opravit a přestěhovat do ní některé své úředníky, kvůli špatnému stavu budovy se tak ale nestalo. Primátor Petr Vokřál (ANO) při podpisu smlouvy uvedl, že pro město není dobré se zbavovat majetku, který má ve svém vlastnictví. V případě Jalty ale po deseti letech nedokázalo udělat nic víc, než nechat dojít objekt do stavu, v jakém je dnes.