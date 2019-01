Montážní linka v Zetoru stojí. Vedení firmy ale propustí méně zaměstnanců, než plánovalo

Jako příklad uvedl Polsko, kde se výhled prodeje z původně plánovaných 12 tisíc kusů všech značek traktorů od srpna snížil na 10 tisíc kusů, a to kvůli extrémnímu suchu ve střední Evropě. Vedení Zetoru podle Lipovského nadále počítá s dodávkami traktorů do Ruska tak, jak bylo domluveno v memorandu z listopadu 2017.

„Proces stabilizace značky na nových trzích trvá standardně tři až pět let a Rusko není v tomto výjimkou. S ruským partnerem probíhají pravidelná obchodní jednání, tak jako s každým dalším partnerem, a obě strany i nadále deklarují zájem spolupracovat a rozvíjet vzájemný obchodní vztah. Memorandum je stále platné,“ konstatoval Lipovský.

Zetor by tak měl dodat ruské firmě KEMZ v letech 2018 až 2022 celkem šest tisíc strojů. Přesný počet traktorů, který firma dodá v letošním roce, ale Lipovský neuvedl.

Představitelé Zetoru jednají i s dodavateli, kteří jsou podle Lipovského se situací ve firmě obeznámeni. „Pracujeme usilovně, tak jako vždy, na tom, abychom směrem k našim partnerům plnili závazky. I přes složitost některých jednání věříme, že Zetor toto složité období úspěšně překoná.“

Společnosti podle výročních zpráv několik let klesají tržby a snižuje se i počet vyrobených traktorů. Zatímco v roce 2014 firma prodala 4187 traktorů a utržila 3,8 miliardy korun, loni to bylo 2765 traktorů a tržby 2,9 miliardy. Neustále mírně klesal i počet zaměstnanců, od roku 2014 do roku loňska o 128.