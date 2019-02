Skleněný pokoj se vrátil do vily Tugendhat. Výstava kostýmů propojuje dobovou módu a nadčasovost

Katarína Štrbová Bieliková musela zachytit plynutí času, příběhy postav, sledovat proměny nálad, chvíle štěstí i trápení. Pro Skleněný pokoj navrhla 90 kostýmů, na výstavě v suterénu vily je jich k vidění 20.

„Vytvořit kostýmy pro film Skleněný pokoj, odehrávající se v rozpětí téměř 40 let, to byl pro mne jako kostýmní výtvarnici úkol snů,“ uvedla Štrbová Bieliková. První cesta výtvarnice před prací vedla právě do vily Tugendhat. V nadčasovém domě architekta Ludwiga Miese van der Rohe pochopila, že i ona bude usilovat o nadčasovost.