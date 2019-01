Trailer: Oddělený, a přitom propojený je Skleněný pokoj i jeho hrdinky

Zdroj: IN Film

Režisér Ševčík se do povědomí diváků zapsal především svým posledním filmem o politikovi Janu Masarykovi, za nějž obdržel rekordních dvanáct Českých lvů. Podílel se tehdy i na scénáři. Adaptaci románu Simona Mawera ale nechal na Andrewu Shawovi, který před dvěma lety uvedl celovečerním thrillerem Voice from the Stone (Hlas z kamene), v české distribuci k vidění nebyl.

Filmový příběh vyzdvihuje především vztah dvou žen – Liesel a Hanny –, které jsou řízením osudu „oddělené, a přitom spojené“ hlubokým přátelstvím. Stejnými slovy je popisován i na svou dobu odvážně moderní dům, v němž Liesel žije. Na počátku druhé světové války ale svůj domov opustí a s židovským manželem prchne za hranice, zatímco její přítelkyně Hana v okupované zemi zůstává.