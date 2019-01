Známosti na rozhodování o soudci Kozákovi vliv nemají, rozhodl Ústavní soud

Obžaloba Kozáka viní, že chtěl po termínu účelově zařadit do insolvenčního řízení pohledávku na 450 tisíc korun. Termín pro přihlašování pohledávek končil 31. srpna 2016, soudce se ji ale měl snažil zařadit do procesu ještě 7. září.

Podle obžaloby Kozák předstíral, že pohledávku nalezl ve svém spisu, do kterého byla vložena omylem. A chtěl ji datovat k 31. srpnu. Podatelna to odmítla. O totéž se snažil ještě 13. září v soudní kanceláři, úřednice však pohledávku opět přinesla do podatelny, kde ji nepřijali.

Jan Kozák se u soudu v listopadu hájil tím, že pochybila podatelna, která pohledávku neopatřila razítkem a takto se následně omylem ocitla u něj ve spisu. Poukázal na dvě desítky pochybení různého druhu, která podatelna podle něj udělala. Přičítal to její přetíženosti.

„Podatelna je přetížená, chyby prostě dělá. Práce je bezchybně nezvládnutelná, to není obžaloba soudních úřednic, to je konstatování faktu,“ řekl ve své závěrečné řeči před soudem Jan Kozák.

U soudu vypovídaly i úřednice, s chybějícím razítkem na osobně doručeném podání se ale prý nesetkaly. Jan Kozák byl už v minulosti spojovaný s postupy v insolvenčním řízení Oděvního podniku Prostějov, bývá spojovaný i s konkurzní mafií.