Soudce Kozák dostal podmínku za zneužití pravomoci. Podváděl v insolvenčním řízení

Soudce Jan Kozák chtěl podle obžaloby zařadit do insolvenčního řízení vedeného jinou soudkyní pohledávku fyzické osoby na čtyři sta padesát tisíc korun, čímž by dotyčná osoba byla podle spisu neoprávněně zvýhodněna oproti jiným. Termín pro přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení končil 31. srpna 2016, Kozák se ale podle obžaloby spornou pohledávku snažil 7. září na podatelně soudu zařadit do běžného procesu.

Podle obžaloby předstíral, že ji nalezl ve svém spisu, do kterého byla vložena omylem, a chtěl ji datovat k 31. srpnu. Podatelna to ale odmítla. O totéž se podle obžaloby snažil ještě 13. září v soudní kanceláři, úřednice ale pohledávku přinesla do podatelny, kde jí požadované datum znovu zpětně nedali.

Kozák: Pochybila podatelna, je přetížená

Jan Kozák řekl, že pochybila podatelna, která pohledávku neopatřila razítkem a takto se následně omylem ocitla u něj ve spisu. Poukázal na dvě desítky pochybení různého druhu, která podatelna podle něj udělala. Přičítá to její přetíženosti.

„Podatelna je přetížená, chyby prostě dělá. Práce je bezchybně nezvládnutelná, to není obžaloba soudních úřednic, to je konstatování faktu,“ řekl ve své závěrečné řeči Jan Kozák.

Soud mu ale neuvěřil. Soudce Petr Schlagmann v odůvodnění rozsudku uvedl, že není žádný důvod k tomu, aby v tomto případě podatelna pochybila a přinesený dokument neopatřila razítkem. „Je s praktickou mírou jistoty vyloučeno, aby se to stalo tak, jako popsal obžalovaný,“ řekl soudce Schlagmann.

Doplnil, že konkrétní spis přešel přes několik soudních úřednic, které ho kontrolovaly, a žádná z nich si nevšimla, že by v něm bylo něco, co do něj nepatřilo. „Pak ho dostane pan Kozák a listinu najde, to je příliš mnoho náhod,“ dodal soudce.

U soudu vypovídaly asi dvě desítky svědků, především soudních úřednic. Vesměs popisovaly, jak u krajského soudu funguje proces zpracování materiálů, které do podatelny dorazí. Nesetkaly se ale s tím, že by osobně doručené podání nebylo opatřené razítkem.

Soudce je dočasně zproštěn funkce

Soud Kozákovi uložil trest patnáct měsíců podmíněně odložených na tři roky. Kozák je dočasně zproštěn soudcovské funkce. U Nejvyššího soudu neuspěl s návrhem přeložit proces do Prahy. Argumentoval tím, že případné odvolání ve věci by posuzoval soudce jeho krajského soudu. Podle Nejvyššího soudu ale má případné odvolání řešit Krajský soud v Ostravě. Kozákův obhájce uvedl, že se kvůli tomu obrátil i na Ústavní soud.

U soudu s Kozákem stanul i advokát Martin Zvoníček, podle státního zastupitelství Kozáka ke zpětnému připsání pohledávky přiměl. I Zvoníček vinu popřel. Za účastenství ve formě návodu mu soud uložil roční trest podmíněně odložený na tři roky. Dostal i zákaz činnosti na dva a půl roku.

Rozsudek není pravomocný, oba obžalovaní se odvolali, státní zástupce si ponechal lhůtu.