Azylovému domu v Břeclavi hrozí konec. Na provoz mu chybí 800 tisíc korun

„Jsem šťastná, že mám práci, že mi personál azylového domu pomohl. Jsem všem vděčná,“ svěřila se Anna Gožová. O vše ale teď může přijít. Stejně jako desítky dalších obyvatel. Provoz centra je zajištěný jen do konce roku. Pro další fungování chybí více než 800 tisíc korun.

Zástupci charity už několikrát jednali s vedením kraje, zatím neúspěšně. Jihomoravský kraj má vymezenou částku, kterou přesně dělí mezi několik zařízení. „Je to vysoutěžená záležitost, takže bychom porušili zákon o veřejných zakázkách. A když dáme jednomu víc, museli bychom dát víc všem,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal (ČSSD).

„Teď už jsme v takové fázi, kdy jsme stáhli náklady na naprosté minimum. Momentálně už je to opravdu na vrcholových orgánech, institucích, jestli pro to něco udělají,“ řekl ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš.

„Plošná pravidla jsou prostě příčinou toho, že někdo je přefinancován, někdo podfinancován a už se neřeší rozdíly,“ oponoval Gajdoš. Charita se teď proto obrátila s prosbou o peníze na provoz i na město.

„Tento problém, co se týče dofinancování, bude předložen nové radě města. Na tomto jednání bychom projednali možnost zajištění prostředků. A následně bychom vyvolali společné jednání s Jihomoravským krajem,“ řekl místostarosta Břeclavi Jaroslav Válka (ČSSD).

O budoucnosti lidí z azylového domu rozhodnou následující týdny jednání. Nabízí se možnost jejich přestěhování do jiného města. Ale nejen pro Annu Gažovou by to znamenalo jak opuštění známých míst, tak hledání nové práce.