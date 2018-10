Začal soud s Radimem Žondrou, který napadl tenistku Kvitovou. Nikdy jsem ji neviděl, řekl

Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry se muž dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou revize kotle. V bytě tenistku napadl a vážně pořezal na ruce. „Zazvonil na venkovní zvonek a poté, co ho poškozená pustila do domu a bytu a ukázala mu, kde má ohřívač vody, v momentě, kdy k němu stála zády, přiložil jí nůž na krk a vznesl blíže nespecifikovaný požadavek,“ uvedl státní zástupce Ivan Hrazdira.

Kvitová se začala bránit, muž ji pořezal na levé ruce. Odešel, když mu sportovkyně nabídla 10 tisíc korun, které si odnesl s sebou. Kvitová, která hraje levou rukou, se podrobila komplikované operaci šlach všech prstů a několika nervů. K tenisu se dvojnásobná wimbledonská vítězka vrátila po pěti měsících. Od té doby získala šest titulů.

Napadl a okradl českou tenisovou hvězdu Petru Kvitovou. Poranil jí ruku tak, že několik měsíců nemohla hrát. V jejím vlastním bytě v Prostějově. Radim Žondra za to dnes poprvé stanul před soudem - i když jen na chvíli. pic.twitter.com/bLQ3oUZmqK — Události Brno (@UdalostiBrno) October 29, 2018

Petře Kvitové patří dík, řekl Žondra

„Tohoto skutku jsem se nedopustil, nikdy v životě jsem ji neviděl, kromě televizních přenosů,“ uvedl ve své výpovědi Žondra. Řekl, že ani neví, kde Kvitová bydlí, v místě jejího bydliště se nenacházel. „O sport se zajímám všeobecně, sleduji i tenis i hru Petry Kvitové, patří jí dík za to, co všechno předvedla,“ řekl obžalovaný.

Krajský soud ho ponechal ve vazbě. „Není na místě rozhodnout o propuštění pana obžalovaného,“ uvedla předsedkyně senátu Dagmar Bordovská. Podle Bordovské přetrvává obava, že by mohl uprchnout – už proto, že mu hrozí vysoký trest.

Kvitová vypovídala v přípravném řízení, obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá trvala na jejím výslechu. Předsedkyně senátu Bordovská uvedla, že výslechem poškozené by mělo začít odročené hlavní líčení. Kvitová v průběhu vyšetřování pachatele identifikovala. „Pokud by mělo dojít na její výslech, budeme hledat způsoby a cesty, aby ho vzhledem k traumatizujícímu zážitku nemusela absolvovat fyzicky v soudní síni,“ řekl její mluvčí Karel Tejkal.