Státní zástupce obžaloval muže podezřelého z napadení tenistky Kvitové. Hrozí mu až 12 let vězení

„Mohu potvrdit, že Krajské státní zastupitelství v Brně podalo obžalobu, která viní třiatřicetiletého muže z Prostějovska z napadení ženy v Prostějově, ke kterému došlo 20. prosince 2016. Hrozí mu trest odnětí svobody v délce 5 až 12 let,“ sdělil mluvčí brněnského státního zastupitelství Hynek Olma.

Obviněným je třiatřicetiletý Radim Žondra, který byl už v minulosti trestán. Podle dřívějších informací jde o muže s vazbami na olomouckou drogovou scénu, který byl odsouzen za útoky na seniory. O obžalobě rozhodne Krajský soud v Brně.

Podle dřívějšího zjištění ČT ho policie zadržela letos 22. května na základě anonymního upozornění, které dostala v lednu. Muže obvinili a prostějovský soud ho poté poslal do vazby.

Dlouho se přitom zdálo, že čin zůstane neobjasněn. Loni na podzim policie případ vyšetřovaný jako vydírání odložila. K odhalení pomohl až policejní tým Tempus, který se zabývá právě nevyřešenými případy.

Kvitová po útoku podstoupila náročnou operaci

Tenistku Petru Kvitovou přepadl útočník 20. prosince 2016 v jejím prostějovském bytě. Pořezal ji na levé ruce, kterou tenistka také hraje. Incident tak významně zasáhl do její sportovní kariéry. Kvitová musela podstoupit náročnou, zhruba čtyřhodinovou operaci v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.

Podle operujícího lékaře Radka Kebrleho měla poškozenou šlachu na každém prstu. Výsledek práce lékařů však byl evidentní: Když jela Petra Kvitová do nemocnice, necítila prsty. Když se po třech dnech poprvé objevila na veřejnosti, mohla jimi hýbat. Přesto bylo zřejmé, že její levá ruka není ve stavu, kdy by tenistce umožnila brzy se vrátit na kurt.

Nakonec trvala rekonvalescence pět měsíců, což bylo méně, než lékaři předpokládali. V květnu 2017 začala trénovat, v červnu již nastoupila do grandslamového turnaje. V Paříži se dostala do druhého kola, letos se vrátila do nejlepší světové desítky.