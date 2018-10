Smlouvu o spolupráci představí brněnská koalice v úterý. Včetně personálního obsazení

V radě města by ale nakonec měli posílit Piráti. Podle Koláčného vyjádření vyjednali místo původních dvou mandátů tři pozice v radě, v gesci by měli mít majetek, kulturu, participaci, strategii a analýzu dat a ještě mají mít uvolněného zastupitele pro informační technologie.

Piráti zároveň na fóru uspořádali nezávazné hlasování, ve kterém hlasovalo několik desítek členů z různých míst. Ještě ráno se většina klonila k názoru nevstupovat do koalice s ODS, odpoledne už byla zase většina pro. Výsledků ankety se ale nemusejí Piráti držet, o vstupu do koalice rozhodne brněnská členská základna, která má přes 20 členů.

Koláčný následně zdůraznil, že nechali zhotovit zprávu o případných problematických vazbách možných koaličních partnerů. Tu by měli od analytického týmu dostat do rukou během pondělí. Podle Koláčného by byl například problém, kdyby se u někoho objevilo trestní stíhání.

„Za nás stále platí to, že do užšího vedení města, do rady města, rozhodně nedojde k podpoření někoho, kdo by měl korupční minulost. Stále platí i to, že tato zpráva je podkladem naší členské základny k rozhodování o koaliční smlouvě,“ řekl Koláčný.