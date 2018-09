Policisté lákají nováčky na benefity. Hasiči mají naopak přetlak

Na 60 zájemců se v Brně učástní akce Policistou na zkoušku. Čekají je fyzické testy jako člunkový běh, kliky nebo běh na 1 km. Pokud získají certifikát, mají první část přijímacího řízení za sebou. Jihomoravští policisté chtějí do konce roku nabrat na 40 nových posil. pic.twitter.com/4seL1Kf0AO — Aneta Beránková (@Berankova_CT) September 21, 2018

Ve dvou řadách čekají s mírnou nervozitou v tělocvičně policejního sportovního klubu možná budoucí ochránci zákona. Mezi nimi i čtyřiatřicetiletá Martina Veselá, masérské křeslo by ráda vyměnila za policejní odznak.

„Vždycky jsem k policistům vzhlížela jako k nějaké autoritě. K někomu, kdo je spravedlivý. Řekla jsem si, že do toho prostě půjdu,“ vysvětlila. Pro začátek musí zvládnout fyzické testy. Tedy člunkový běh, kliky i motorický test a v závěru běh na jeden kilometr. Úspěch znamená zisk minimálně 36 bodů.

Z jednapadesáti účastníků uspělo během pátku jednatřicet. Z toho dvě byly ženy, mezi nimi i Martina Veselá. Třináct lidí se hned na místě rozhodlo, že nastoupí do dalšího kola výběrového řízení. Do konce roku by jen v Jihomoravském kraji chtěli nabrat 43 nových lidí, kteří jim v současnosti do plného stavu chybí.