Depeche Mode i Radiohead: syntezátory z Brna využívají hudebníci z celého světa

Nástroje pro hudebníky, kteří mění svět

Výroba se nedávno přesunula do nových prostor a zájem roste. Pozměňovat tóny skrz nástroje Brna můžou i hudebníci z Depeche Mode, Radiohead nebo oscarový skladatel filmové hudby Hans Zimmer, ti všichni patří mezi zákazníky brněnské firmy.

Zakladatelům Bastl Instruments dělá radost také spolupráce s umělci, kteří jsou mnohem míň známí, jako je americká zpěvačka Moor Mother. „Je to aktivistka, která používá hudbu jako nástroj aktivismu. Je tam cítit to, co je pro nás důležité. Vstoupit do světa a něco v něm měnit,“ dodal Merta.

A to by chtěli i v Bastl Instruments. Ve výrobě syntezátorů zaměstnávají kolem dvaceti hudebních nadšenců, pořádají workshopy, koncerty a chystají i letní vystoupení v brněnském letohrádku Mitrovských.