Brno chce dostupnější bydlení. Plánuje výstavbu družstevních bytů, podmínky však nebudou pro všechny

Mladá maminka dvou dcer Věra Hradilová žije s manželem ve vlastním, splácí hypotéku. Jenže kdyby byla rodina dnes ve stejné situaci jako před lety, nejspíš by už na vlastní bydlení nedosáhla. „Kupovali jsme byt tady v Brně asi před šesti lety, a to byly ceny na polovině. Nedokážu si představit, že bychom teď, ještě se dvěma dětmi, hledali byt na hypotéku,“ svěřila se Hradilová.

„Navrhujeme něco mezi 300 tisíci a půl milionem korun jako vstupní vklad do družstva, protože chceme zasáhnout skupinu lidí, kteří mají nějaké prostředky našetřené. Mají na to hypotéku splácet, ale nedosáhnou na ni, protože Česká národní banka zpřísnila podmínky,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Hladík.

Česká národní banka (ČNB) zpřísní od října pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu. Výše dluhu žadatele o hypotéku by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

Město Brno má pro byty vytipované celkem čtyři lokality. Jedna z nich je v ulici Valchařská v městské části Brno-sever. Právě zde by měly první nové družstevní byty vzniknout. Další by pak měli dělníci vystavět v ulici Francouzské, na Kamenném vrchu nebo v lokalitě Kaménky v Černovicích. Celkem chce město postavit stovky bytů.

Družstva utvoří vždy tolik párů, kolik bude v lokalitě bytů. Ve Valchařské by tak mělo družstvo slučovat patnáct dvojic. Hypotéku si vezme samo sdružení, které dům vystaví a úvěr bude splácet třeba 25 let.

Na vše bude dohlížet město, a to z několika důvodů. „Aby se s těmi byty nekupčilo nebo aby se nepronajímaly. Abychom zaručili, že v nich budou bydlet skutečně ti družstevníci,“ dodal Hladík.

Experti oceňují snahu, podmínky podle nich ale nejsou vhodné pro všechny

Odborníci nápad kvitují, zároveň ale dodávají, že podmínky nebudou vyhovovat všem. Zejména pak těm, co nebudou mít našetřeno na prvotní vklad a budou si na něj muset půjčit. „Splátka na půlmilionový nezajištěný úvěr odpovídá asi 3500 korunám, a to je obdoba hypotéky na 900 tisíc. To je primární problém nápadu. Vedle této splátky ještě budou muset splácet družstvu úvěr,“ uvedl finanční poradce Richard Sejkora.

Stále proto platí, že nejlepší podmínky měli ti vlastníci nemovistostí, kteří si byt stihli koupit už v minulosti. Stejně jako Hradilovi.

Bytová družstva začala v Brně vznikat koncem 50. let. Právě jejich činnost se ve velkém promítla do vzhledu města, do 90. let postavila většinu brněnských sídlišť. Ta největší družstva fungují dodnes. Mír, Máj, Průkopník, Nový Domov a Družba mají ve správě celkem 50 tisíc bytů. Zhruba tři čtvrtiny z nich už přešly do osobního vlastnictví tamních obyvatel, správu ale bytovým družstvům ponechali.