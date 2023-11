V pardubické radě usedne Radek Hejný místo obviněného Charváta

Martina Chartváta (dříve ANO) nahradil v pardubické městské radě Radek Hejný (ANO). V pondělí jej zvolilo zastupitelstvo. Zároveň zůstává starostou druhého pardubického obvodu a po zvolení zdůraznil, že za těžiště své práce dál považuje starostování. Do městské rady nepřichází s konkrétními plány a projekty. Charvát z vedení města odešel poté, co jej policie obvinila v kauze ovlivňování veřejných zakázek. Soud jej poslal do vazby.