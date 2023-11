Domažlice přijdou kvůli obchvatu Babylonu o část lesů. Ztrátu by mohly nahradit pozemky od soukromníků

I když se jedná o obchvat Babylonu, lesy v této lokalitě obhospodařují právě Domažlice. Pro dobro sousedů se ale musejí vzdát části svých lesů, kterými silnice povede.

„Přijdeme vlastně o deset hektarů. Navíc na každou stranu kolem (budoucí silnice) jsme museli prosvětlit 21 hektarů, takže to zasáhne celkem třicet hektarů,“ přiblížil jednatel společnosti Domažlické lesy Josef Forst.

Radnice tak za lesy hledá náhradu. Za peníze od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) teď vykupuje lesy od soukromníků. „Škála ceny je samozřejmě rozdílná, ale ta cena začíná na patnácti korunách za metr čtvereční, v posledních letech je to i trochu víc,“ řekl starosta Domažlic Stanislav Antoš (KDU-ČSL).

Stavba asi bude mít zpoždění

Přípravu nové silnice teď ale zbrzdilo odvolání Dětí Země proti územnímu rozhodnutí a stanovisku EIA. „Předpokládali jsme zahájení stavby v roce 2025 a dokončení ke konci roku 2027. Pokud je tam tato komplikace, tak se nám to posune do roku 2026 a dokončení do roku 2028,“ sdělil ředitel ŘSD pro Plzeňský kraj Miroslav Blabol.