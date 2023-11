Opravy stadionu v Karlových Varech odhalily letité nedodělky, město možná podá žalobu

Stadion už měli několik měsíců využívat atleti a opravy měly dávno skončit. Sportovním klubům teď schází v Karlových Varech zázemí. „Samozřejmě je to velice náročné. Hlavně pro starší kategorie, které potřebují čtyřstovkovou dráhu a trénink na pořádném stadionu,“ potvrzuje předsedkyně atletického klubu Lucie Markusová.

Zdržení má na svědomí podle zhotovitele nynějších oprav nepovedená rekonstrukce z roku 2004, do níž investovalo město. „Bylo zjištěno nesouvislé souvrství štěrku neodpovídající mocnosti téměř v poloviční vrstvě. Plus pouze jedna vrstva asfaltu,“ přibližuje manažer stavební firmy Jaroslav Veselý. Současnou rekonstrukci to prodražilo o dalších osm milionů korun na celkových bezmála 46 milionů.

„Právní oddělení města dostalo za úkol nashromáždit všechny možné podklady a dokumenty a připravit pro vedení města návrh, zda podáme žalobu. A budeme se snažit najít viníka,“ reaguje na zjištění stavařů náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Rekonstrukce do poloviny příštího roku

Před zimou stačili stavebníci položit asfaltový povrch a dokončit pozemní práce. Na jaře bude stavební firma například pokládat tartan na atletický ovál, zatravňovat fotbalové hřiště, lajnovat jednotlivé sektory či osazovat zábradlí. Demolice naopak čeká takzvanou bránu borců, která je ve špatném technickém stavu a opravit se už nedá. Rekonstrukce stadionu by měla trvat do června příštího roku.