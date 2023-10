Obec na Karvinsku uvažuje o koupi kolonie 130 domů. Kvůli ceně by roky neinvestovala jinam

Rodiny Moniky a Michala Zbořilových žijí v nájmu v bývalých hornických domcích v Horní Suché celý život. Pochvalují si klidné prostředí, příjemné sousedy i fakt, že mohou děti pustit na zahradu, a přitom je stále mít na očích.

Stejně jako řada místních do bydlení za léta investovali statisíce korun. Podle nich totiž není péče vlastníka kolonie – společnosti Heimstaden – o nemovitosti dostatečná. „Dveře už ani netěsnily, podlahy se prolamovaly. Celé jsme si to tady pomaličku dali do pořádku,“ popisuje Zbořilová. Rodina také domek zateplila či zrekonstruovala koupelnu.

„Předchozí vlastníci se o finské domky nestarali. Současný majitel investuje do portfolia rekordní částky a postupně představuje strategie pro celé lokality. Bohužel nedokážeme vše vyřešit přes noc,“ brání se firma Heimstaden Czech ústy své mluvčí Kateřiny Piechowicz.

Vyhoří či spadnou

Ne všichni nájemníci se ale o své bydlení starají dobře. Podle zdejšího úřadu tu proto každoročně několik domů vyhoří nebo spadne. I proto uvažuje o jejich koupi. „Vnímám, že pokud do toho razantně majetkově nevstoupíme, tak nikdy nevyřešíme problém úplně,“ je přesvědčený starosta Horní Suché Jan Lipner (STAN).

Kolonie zahrnuje v Horní Suché domy na ulici Vrchní, Spodní a U Vlečky. První jednání o její koupi proběhlo před více než dvaceti lety, tehdy ještě se společností OKD. Finanční prostředky podle představy současného vlastníka – tedy 240 milionů korun – ale obec nemá.

„Bylo by to cestou úvěru, a zřejmě bychom neinvestovali pár let do ničeho jiného,“ přiznává Lipner. Zároveň odhaduje, že by se nejspíš dala vyjednat i o něco nižší kupní cena. O dalším postupu možného odkupu lokality teď budou rozhodovat zastupitelé. Reagují přitom i na obavy tamních občanů, že momentální vlastník takzvané finské domky začne bourat.