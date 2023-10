Divočáci sbírají odvahu, troufnou si skoro až do centra města. Přibývá i nehod se zvěří

S regulací množství černé a spárkaté zvěře by měla pomoci novela zákona o myslivosti, kterou připravuje ministerstvo zemědělství. Vlastníkům lesů i zemědělcům by měla usnadnit lov.

Jen na západě Česka odloví myslivci během sezony tisíce kusů zvěře. Jenže podle kritiků současných pravidel myslivosti a hospodaření v lesích je to málo. „Neúměrně vysoké stavy spárkaté zvěře, zejména jelení, dančí, srnčí a jelen sika jsou na Plzeňsku důvodem, proč není možné v současné situaci obnovit lesy. Protože většinu malých listnáčů a jedliček ta zvěř spase,“ upozornil Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

„Jakmile je už jednou ta kulka vypuštěná ze zbraně, tak už ji nikdy nejde vzít zpátky. Proto apeluju na všechny, aby se snažili chodit do lesa za světla,“ uvedl vrchní lovčí Loketských městských lesů Jaroslav Adámek.

Myslivci momentálně loví hlavně vzrostlé kusy, to se během roku smí jen v omezenou dobu. Právě teď se střelba ozývá nejčastějí, houbaři by se tak večer měli lesům raději vyhýbat. Místa jsou kvůli hrozícímu nebezpečí obvykle označená cedulemi.

„Odchyt nepřichází v úvahu. I ta střelba na nehonitebních pozemcích, kdy se běžci a cyklisti pohybují po městě hluboko do noci, tak je dost riskantní a složitá věc,“ řekl náměstek primátora Aleš Tolar (nestr.).

Ve čtvrtek večer hledala prasata potravu i na Valše, kde si vybrala městský trávník. „Mohla tady být v noci na dnešek, maximálně včera. Je to čerstvé,“ popsal v pátek myslivecký hospodář ze Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč.

Divoká prasata trápí Plzeň už několik posledních zim. Například loni rozryla fotbalové hřiště na Košutce. Na svém ranči na Skrvňanech s nimi má zkušenost i Michaela Jägerová. „Všechno to rozryli, komplet. Jedna velká a osm až devět malých,“ řekla.

Ochránci přírody ale tvrdí, že čísla jsou podhodnocená. Podle Hnutí DUHA je na našem území až třikrát víc jelenů evropských, než udávají myslivci. Stav jelena siky je podle nich dokonce čtyřnásobný, což by znamenalo, že v lesích je jich 33krát víc, než povoluje zákon.

Kolik je v Česku zvěře, je ale obtížné zjistit. Myslivci na jaře evidovali nejvíc srnčí zvěře, a to téměř tři sta tisíc kusů. Podle nich bylo v Česku také asi šedesát tisíc divokých prasat, 42 tisíc dančí a více než třicet tisíc jelení zvěře. Kromě toho ještě přes třináct tisíc nepůvodního jelena siky.

V prosinci by úpravy měla dostat na stůl vláda. Podle odhadů ministra by novela mohla platit od 1. ledna 2025.

„Podmínky (pro odstřel) budou obsahovat čas – od kolika do kolika hodin. Bude tam i směr, kam mají střílet, aby nedošlo k ohrožení obyvatel,“ vysvětlil Sekáč.

Pouze odstřel divočáků ale problém nevyřeší. Podle předsedy Dobrovolného ekologického spolku Plzeň Karla Makoně by pomohlo, kdyby divočáci ve městech nenacházeli potravu. To znamená, že například i lidé by se měli chovat zodpovědněji a nevyhazovat zbytky potravin tam, kam nepatří.

Sezona rozrytých městských trávníků teprve začíná. Blíž k lidem se ale divočáci ve velkém budou stahovat až s prvními mrazíky, právě v tu chvíli zamíří hlavně ke kompostům a popelnicím.

Přibývá i srážek se zvěří

O tom, že je zvěř přemnožená, vědí své i řidiči. Přibývá totiž i srážek se zvěří na silnicích. Od začátku roku je takových nehod už osm tisíc. Nejčastěji k nim dochází na jaře a potom také na podzim.

Například na Českolipsku vyjížděli policisté ke střetům se zvěří letos už 350krát. Poslední případ se stal ve čtvrtek, kdy došlo ke srážce s divočákem. „Jel jsem z Mimoně na Noviny. Za druhým autem jsem jel asi 50 metrů a mezi nás se nacpalo divoké prase,“ popsal účastník nehody Petr Klápště.