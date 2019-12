Zbytky jídla do krmelců nepatří, varují myslivci. Na Tachovsku uhynul kůň, kterému dal někdo nevhodné pečivo

Nevhodnými potravinami v zimě lidé krmí zvěř často v dobrém úmyslu, odborníci ale doporučují nosit do lesa spíš ovoce. „Nevhodné potraviny vidíme v krmelci často. Zejména v období vánočních svátků. Lidé jsou doma, chodí do lesa, třeba i v tuto dobu právě nakoupí nadbytek potravin a potom si s nimi neví rady. Pak je v dobrém úmyslu zanesou do lesa. Způsobí ale víc škody než užitku,“ upozorňuje jednatel Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Jiří Zbořil.

Myslivci veřejnost před nevhodným krmením pravidelně varují. „V žádném případě nesmí jít o dochucované, slazené nebo plněné druhy. Pečivo musí být vždy dobře usušené, nesmí být čerstvé a nesmí mít žádné stopy plísní. Takové krmivo zvěři zdravotně pouze uškodí,“ vysvětluje mluvčí ČMMJ Andrea Güttlerová.

Ředitelka Krajské veterinární správy v Karlových varech Mária Slepičková doplňuje, že pak zvířata často mohou dostat intoxikaci – v podstatě se krmením otráví.