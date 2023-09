Ratibořický zámek má omezenou dostupnost. Jedna cesta je příliš úzká, druhá zakázaná

Ratibořický zámek kněžny Zaháňské, známý z Babičky Boženy Němcové je oblíbený cíl návštěvníků. Cestu k zámku od začátku minulého týdne komplikuje úplná uzavírka příjezdové silnice. V okolí proto přibyly zákazové značky. Problémem je zákaz vjezdu pár desítek metrů před odstavným parkovištěm. Na silnici, která k němu vede, se žádné stavební práce neprovádějí.

Podle krajské údržby silnic je ale i zde zákaz nezbytný kvůli blízkosti staveniště. Návštěvníci památky nemohou mít výjimku. „Kázeň některých řidičů je taková, že by se to nedodržovalo jenom pro ten zámek. Mohl by vzniknout dopravní chaos,“ myslí si ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Z řidičů, přijíždějících v neděli k zámku, se však otočilo zpět minimum. Jedinou regulérní objížďkou je cesta, po které ale v celé délce dvě auta vedle sebe neprojedou. Problém to je hlavně pro zájezdy, které na zámku i v průběhu podzimu čekají, nebo pro stánkaře, co tu prodávají.

„Myslím, že to nikdo neměřil, protože kdyby to měřil, tak sem auta jednoduše nepustí v obou směrech,“ podotýká pekař Miroslav Škvrna. „Pokud by se měly potkat dva autobusy proti sobě, nemají šanci se vyhnout,“ dodává kastelán zámku Ratibořice Ivan Češka. Začátek oprav přitom silničáři cíleně odložili až na září po konci hlavní sezony. Hotovo má být na konci října.