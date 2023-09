Zastupitelé Napajedel schválili záměr koupit část pozemků v zámeckém parku

„Momentálně se ke stavbám v areálu nedostaneme, ale máme povinnost se o objekty města starat, což se nám dlouho nedařilo. Vytipovali jsme část pozemků, abychom se k nim dostali,“ popsal místostarosta Antonín Trňák (Napajedelské fórum - ANO).

Koupě se týká téměř 11 700 metrů čtverečních pozemků. Město v areálu část pozemků vlastní, má je tam také tělovýchovná jednota. Celková rozloha zámeckého parku je zhruba deset hektarů. Cena nabídnutá majitelem je 2200 korun za metr čtvereční, což je asi 25,7 milionu korun. Cena za metr je podle odhadce 1900 korun. Ani po koupi pozemků by však nebyl park průchozí a přístup k budovám by byl jen bránou od hřebčína.

Co se týče zámku, nabídnutá cena byla původně 153 milionů korun, pak 147 milionů a poslední nabídka byla 133 milionů korun za celý areál, zámek i s pozemky. „Pokud zámek koupíme, nevím, co bychom si s ním počali, jsou tam vysoké náklady na údržbu, sečení parku,“ uvedl místostarosta.

Někteří byli pro koupi zámku

Někteří zastupitelé včetně veřejnosti byli aktuálně pro koupi celého areálu a jeho opravu, zámek a park jsou podle některých srdcem města. Jiní nabádali k opatrnosti a ke koupi pouze části pozemků, protože by v případě koupě zámku nebylo na další investice ve městě. Nebylo by také jasné, jak by město zámek využilo.

Zámek byl postaven v letech 1764 až 1769 jako pozdně barokní šlechtické sídlo. Jeho autorem je brněnský architekt František Antonín Grimm, který projektoval i zámky v Bystřici pod Hostýnem a Vizovicích. V roce 2008 prodal zámek i park jeho tehdejší vlastník, společnost Fatra Napajedla, soukromému majiteli, který park pro veřejnost uzavřel. Podnikatelka Eva Gajdošíková po sedmi letech zámek nabídla k prodeji, objekt měl poté ruského majitele, od letošního června má vlastníky se sídlem v Singapuru. Město koupi zámku odmítlo i v minulosti.